ПРИКОРДОННИКИ ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ ТЕХНІКУ ШКОЛЯРАМ Суспільство | 20-03-2019, 20:46 0 146





Сьогодні військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону спільно з заступником начальника відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління прийняли участь у проведенні "Ярмарку кар'єри", організованої Виноградівською філією обласного центру зайнятості. Захід відбувався у селищі Підвиноградів на базі загальноосвітньої школи I—III ступенів.

Усі учні цієї школи мали чудову нагоду на власні очі побачити зразки автомобільної та спеціальної техніки, а також технічні засоби, які використовують охоронці рубежів у своїй повсякденній діяльності.

Заступник начальника відділу з добору на військову службу до Держприкордонслужби у Закарпатській області майор Манік Олексій розповів школярам про переваги військової служби за контрактом, соціальні гарантії та пільги військовослужбовців Держприкордонслужби.

Інструктор-кінолог, старший прапорщик Фурик Михайло розповів школярам про службових собак та їх можливості у пошуку різноманітних речовин, а також показав роботу своєї помічниці Альфи натренованої на пошук зброї та боєприпасів.

Усім охочим в майбутньому пов'язати своє життя зі службою на кордоні, прикордонники запропонували агітаційні флаєра з умовами прийому на військову службу за контрактом, деталі цієї інформації можна переглянути за посиланням: https://www.facebook.com/kontrakt.dpsu/ або за телефоном: 0313121261, 0955691236, 0679540077, 0663484710.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



