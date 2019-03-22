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Прийнято Дорожню карту з покращення функціонування прикордонної інфраструктури на кордоні Україна – ЄС
|Суспільство | 20-03-2019, 19:27
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Сьогодні, 20 березня, у м. Львів завершилась зустріч щодо консолідації зусиль для вдосконалення роботи прикордонної інфраструктури на кордоні Україна – ЄС.
Засідання відбулось під головуванням заступника Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктора Довганя, участь у зустрічі взяли представники Мінінфраструктури України, Міністерства фінансів Польщі, Фінансового директорату Словаччини, Адміністрації Держприкордонслужби, ДФС, Львівської, Волинської, Закарпатської та Чернівецької облдержадміністрацій, АТ «Укрзалізниця», АсМАПу.
Розглянуто питання реалізації проектів з розвитку і розбудови інфраструктури пунктів пропуску та під’їзних автомобільних доріг, запровадження спільного прикордонного та митного контролю, перспектив відкриття нових пунктів пропуску, механізмів електронної інформаційної взаємодії та інструментів інформаційних технологій для спрощення адміністративних процедур учасники дійшли згоди щодо узгоджених подальших дій, спрямованих на забезпечення безперебійного та ефективного руху вантажного та пасажирського транспорту через державний кордон з країнами Європейського Союзу.
За результатами роботи прийняли спільне Комюніке зустрічі та Дорожню карту з покращення функціонування прикордонної інфраструктури на кордоні Україна – ЄС
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