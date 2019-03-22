Фіскальний касовий чек можна перевірити в «Електронному кабінеті» Суспільство | 20-03-2019, 16:24 0 118

Держаною фіскальною службою реалізовано електронний сервіс, який дозволяє покупцям товарів (послуг) здійснювати пошук і перегляд фіскального касового чека, який формується як традиційними реєстраторами розрахункових операцій, так і електронним фіскальним чеком, створеним новими РРО.

Щоб перевірити фіскальний касовий чек необхідно зайти на офіційний портал територіальних органів ДФС у Закарпатській області чи офіційний портал Державної фіскальної служби України вкладення «Електронний кабінет».

Сервіс знаходиться в відкритій частині електронного кабінету, доступ до якого здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за посиланням: http://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.

Для пошуку та перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести: фіскальний номер РРО, дату та час видачі чека (для традиційних РРО).

Пошук електронного чека здійснюється за його фіскальним номером і датою. Якщо ви не знайшли чек в системі, зробіть його фото та надішліть за адресою: infozvit@sfs.gov.ua. Фахівці фіскальної служби вивчать причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та здійснять відповідні заходи.

Нагадаємо, що E-Receipt – нова інформаційна система реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій, яка передбачає тільки реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів і не потребує плати за користування нею. Електронний чек генерується, реєструється в системі ДФС і доповнюється QR-кодом, після чого передається на пристрій. Інформація про фіскальний номер чека та його QR-код зберігається в e-Receipt і доступний для перегляду в електронному кабінеті платника як платником, так і покупцем.

ДФС у Закарпатській області

