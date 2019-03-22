Вугільна галузь області: Олег Синютка зустрівся із директорами шахт Суспільство | 20-03-2019, 15:43 0 101



Сьогодні, 20 березня, в ДП «Львіввугілля» відбулася нарада за участі голови облдержадміністрації Олега Синютки щодо напрацювання шляхів вирішення актуальних проблемних питань вугільної галузі області.

Участь у нараді також взяло керівництво Сокальського району, м. Червонограда, ДП «Львіввугілля», директори шахт та керівники профспілкових організацій.

У межах заходу порушили питання господарської діяльності ДП «Львіввугілля», розглянули проблемні питання роботи підприємства та організаційні заходи щодо стабілізації роботи ДП «Львіввугілля» та зазначили про необхідність проведення роз’яснювальних зустрічей з трудовими колективами шахт щодо тимчасового спаду видобутку та планового виходу із даного становища.

За результатами наради прийняли рішення скерувати звернення в Кабінет Міністрів України щодо пришвидшення виділення ДП «Львіввугілля» з державного бюджету коштів в обсязі 200 млн грн для введення в дію у 2019 році чотирьох нових лав, що дозволить збільшити вуглевидобуток в IV кварталі по відношенню до I кварталу на 18%.

