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СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
|Суспільство | 20-03-2019, 13:43
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На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області підрядною організацією виконуються роботи з відновлення аварійного моста через р. Дністер у с. Тершів, який є складовою автомобільної дороги загального користування державного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.
Ремонт моста розпочато у 2018 році. На сьогоднішній день виконанні роботи з розбирання існуючого дорожнього одягу, влаштування накладної плити та влаштування перехідних плит на одній смузі руху.
Попереду роботи з влаштування асфальтобетонного дорожнього покриття, бар’єрного та перильного огородження.
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