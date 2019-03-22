СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Суспільство | 20-03-2019, 13:43 0 95





На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області підрядною організацією виконуються роботи з відновлення аварійного моста через р. Дністер у с. Тершів, який є складовою автомобільної дороги загального користування державного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.

Ремонт моста розпочато у 2018 році. На сьогоднішній день виконанні роботи з розбирання існуючого дорожнього одягу, влаштування накладної плити та влаштування перехідних плит на одній смузі руху.

Попереду роботи з влаштування асфальтобетонного дорожнього покриття, бар’єрного та перильного огородження.

