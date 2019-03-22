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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 20-03-2019, 11:47
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
водій автотранспортних засобів – перевезення пасажирів, кат. В,Д; Досвід від 2х років. Відповідальність та без шкідливих звичок;
З.П 8 000 грн.
налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) – налагодження різки спіралі та механізмів. Можливо без досвіду. Освіта: професійно-технічна;
З.П – 9 000 грн.
Агент з митного оформлення – підготовка документів до митного оформлення. Досвід роботи по даній посаді від 2х років;
З.П 8 500 грн.
ПРАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД "ІСКРА"
(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)
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