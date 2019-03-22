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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 20-03-2019, 11:46
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за посадою:
інженер з нормування праці
для Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод»
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 245-79-80, 244-59-91).
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