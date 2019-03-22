ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 20-03-2019, 11:46 0 86



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за посадою:

інженер з нормування праці

для Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод»

(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 245-79-80, 244-59-91).

