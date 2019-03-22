«Майбутнє лісу у твоїх руках-2019». Долучися до праці лісівників! Суспільство | 20-03-2019, 11:45 0 88



У 2012 році Генеральною Асамблеєю ООН офіційно проголошено 21 березня Міжнародним днем лісів. Цього року він відбудеться під загальним гаслом «Ліси та освіта». Цього дня лісівники України розпочинають акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках-2019». Акція започаткована ще у 2006 році з ініціативи Державного комітету лісового господарства (Держлісагентства України). Початок акції збігається з початком лісокультурних робіт, суть яких полягає у штучному створенні лісових насаджень. Лісівники Львівщини вже протягом 14 років поспіль організовують акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках» та запрошують усіх охочих особисто долучитися до процесу висаджування дерев та ознайомитися з особливостями ведення лісового господарства.

Детальніше з основними заходами акції, часом і місцем висаджування можна ознайомитись у «Орієнтовному плані проведення заходів акції «Майбутнє лісу у твоїх руках – 2019» підприємствами Львівського ОУЛМГ», який розміщено на сайті обласного управління. Разом з тим зверніть увагу на наступні дати:

21 березня журналісти Львівщини можуть відвідати «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» та взяти участь у висаджуванні лісу на території ДП «Бібрський лісгосп».

Серед інших, Ви зможете задати свої запитання щодо розвитку лісівництва Львівщини:

голові Львівської обласної ради п. Олександрові Ганущину;

начальнику Львівського ОУЛМГ м. Анатолію Дейнеці,

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/vTRBvm2uUrq8vVZ63, довідки за телефоном +38 093 323 9014.

У різних районах Львівщини зростають ліси, висаджені журналістами, урядовцями, працівниками різних підприємств та організацій, учнями та студентами, громадськими активістами. Долучайтеся і Ви і хай росте посаджений Вами ліс!





https://lvivlis.gov.ua/news?id=3474

