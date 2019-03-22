Кількість наданих адміністративних послуг у ЦОП Закарпаття – понад 21 тисяча Суспільство | 20-03-2019, 10:33 0 95

У роботі 10-ти Центрів обслуговування платників у Закарпатській області задіяно 70 працівників. Протягом перших двох місяців 2019 року вони надали закарпатцям 21,2 тис. адміністративно-податкових послуг.

Зазначимо, що майже 90% послуг платники податків області одержали саме в центрах обслуговування – спеціальних місцях для надання послуг, що забезпечують кращу якість та швидкість їх надання.

Вже традиційно найпопулярнішою залишається послуга видачі картки платника податків та надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Так, протягом січня-лютого в ЦОП області видано 11,6 тис. реєстраційних номерів.

Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДФС у Закарпатській області надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники без черги, у зручний для них час, мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, а в ЦОП м. Ужгорода – отримати ключ електронного цифрового підпису.

Варто зазначити, що ДФС України активно працює над запровадженням нових та вдосконаленням вже існуючих електронних сервісів. На допомогу платникам у вирішенні їх питань можуть прийти такі онлайн-сервіси як ЗІР та Електронний кабінет платника.

ДФС у Закарпатській області