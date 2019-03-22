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Працівники Львівської митниці ДФС серед секонд - хенду виявили майже тонну нового одягу та товарів народного вжитку
|Суспільство | 20-03-2019, 10:32
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Так, 19.03.2019 р., в пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» з Республіки Польщі прибув вантажний автомобіль. До митного контролю водій подав товаросупровідні документи, згідно з якими на адресу одного з ТОВ м. Дніпра з країн ЄС він перевозив вживані речі (одяг, взуття тощо) загальною вагою майже 20 тонн, вартістю понад 24 тис. дол. США, за офіційним курсом НБУ − близько 651,2 тисяч гривень.
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб було виведено з загального потоку для проведення поглибленого митного огляду. За його результатами виявлено майже тонну нового одягу та товарів народного вжитку. Приховані від митного контролю товари знаходились серед пакунків з секонд- хендом.
На цей час працівники митниці здійснюють заходи щодо фіксації правопорушення. Вбачається порушення ст. 483 Митного кодексу України. Точна кількість товару та його вартість будуть встановлені додатково.
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