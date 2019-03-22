За втручання прокуратури Львівської області на користь територіальної громади м. Дрогобича повернуто нежитлове приміщення площею 234,2 м кв Суспільство | 20-03-2019, 09:56 0 102



Зокрема, йдеться про об’єкт нерухомого майна загальною площею 234,2 м кв, що знаходиться на вул. М. Грушевського у м. Дрогобич.



Так, завдяки принциповій позиції прокуратури господарським судом Львівської області визнано недійсним і скасовано рішення Дрогобицької міської ради у частині, що стосується включення до переліку майна, яке підлягає приватизації шляхом викупу нежитлового приміщення, а також визнано недійсним договір купівлі-продажу цього приміщення.



Цьогоріч, 13 березня, постановою Західного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення суду першої інстанції відповідно до якого задоволено позовні вимоги прокуратури області в інтересах територіальної громади м. Дрогобича до Дрогобицької міської ради, Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради та фізичної особи.



Прокуратура у судовому порядку довела незаконність вибуття спірного приміщення з комунальної власності на підставі договору купівлі-продажу.



Відтак, територіальній громаді міста Дрогобича реально повернуто 234, 2 м кв нежитлових приміщень.







Прес-служба прокуратури Львівської області