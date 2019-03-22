Пожежник Головного управління ДСНС України у Львівській області несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані Суспільство | 20-03-2019, 09:55 0 256





За участі органів прокуратури області, Галицьким районним судом м. Львова визнано винним пожежного-рятувальника Головного управління ДСНС України у Львівській у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).



Так, згідно з адмінпротоколами, складеними УЗЕ у Львівській області, з’ясувалось, що пожежник набув у власність житловий будинок вартістю 1,7 млн грн, а також земельну ділянку вартістю 281 тис грн та несвоєчасно повідомив про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.



Відтак, за наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.



Рішення суду набрало законної сили.







Прес-служба прокуратури Львівської області







