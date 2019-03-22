СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Суспільство | 19-03-2019, 19:11 0 247



У Міністерстві фінансів Республіки Польща відбулась робоча нарада за участі делегації з України (в тому числі, представниками Служби автомобільних доріг у Львівській області) та підрядних організацій.

Службою автомобільних доріг у Львівській області узгоджені всі зауваження від Уряду Республіки Польща і підписано угоду для реалізації Контракту на ремонтні роботи автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській області.

“Очікуємо, що найближчим часом Міністерство фінансів України та Міністерство фінансів Республіки Польща дійдуть до кінцевої згоди щодо реалізації цього Контракту і у квітні місяці цього року будуть розпочаті роботи над розробкою проектно-кошторисної документації та ремонтні роботи автомобільних доріг, які ведуть до пунктів перетину на українсько-польському кордоні” - зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор.

Відповідно до Програми “Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні” за кошти польського кредиту на умовах пов’язаної допомоги ремонтні роботи виконуватимуться на автомобільних дорогах загального користування О 142001 Яворів – Грушів, Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська, Т-14-18 Нижанковичі - Самбір – Дрогобич – Стрий, Т-14-03 Грушів – Немирів, Т -14 - 01 КПП “Смільниця” – Старий Самбір.

