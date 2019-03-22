|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
|Суспільство | 19-03-2019, 19:11
| 0 247
|
У Міністерстві фінансів Республіки Польща відбулась робоча нарада за участі делегації з України (в тому числі, представниками Служби автомобільних доріг у Львівській області) та підрядних організацій.
Службою автомобільних доріг у Львівській області узгоджені всі зауваження від Уряду Республіки Польща і підписано угоду для реалізації Контракту на ремонтні роботи автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській області.
“Очікуємо, що найближчим часом Міністерство фінансів України та Міністерство фінансів Республіки Польща дійдуть до кінцевої згоди щодо реалізації цього Контракту і у квітні місяці цього року будуть розпочаті роботи над розробкою проектно-кошторисної документації та ремонтні роботи автомобільних доріг, які ведуть до пунктів перетину на українсько-польському кордоні” - зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор.
Відповідно до Програми “Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні” за кошти польського кредиту на умовах пов’язаної допомоги ремонтні роботи виконуватимуться на автомобільних дорогах загального користування О 142001 Яворів – Грушів, Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська, Т-14-18 Нижанковичі - Самбір – Дрогобич – Стрий, Т-14-03 Грушів – Немирів, Т -14 - 01 КПП “Смільниця” – Старий Самбір.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|« Ми не можемо підвести тих, хто вірить нам і вірить в нас...»...
|21-03-2019, 18:42
| >>>
|Відповідальність, яка передбачена за порушення законодавства про працю (Личаківське управління)...
|21-03-2019, 16:09
| >>>
|Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФс вилучили понад півтонни продуктів харчування...
|21-03-2019, 13:37
| >>>
|Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися санкції...
|21-03-2019, 13:34
| >>>
|Оприлюднено Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів...
|21-03-2019, 11:44
| >>>
|Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
|21-03-2019, 10:33
| >>>
|Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
|21-03-2019, 10:28
| >>>
|