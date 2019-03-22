З березня ринок природного газу перейшов на добове балансування Суспільство | 19-03-2019, 17:28 0 183



Сьогодні, 19 березня, в приміщенні Львівської обласної державної адміністрації відбувся семінар-навчання щодо добового балансування на ринку природного газу, а також встановлення засобів дистанційної передачі даних.



Навчання відбулось за участі департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, представників структурних підрозділів облдержадміністрації, ПАТ «Львівгаз», ТОВ «Львівгаз Збут», бюджетних установ відділів освіти, культури, медицини, соціальної сфери, райдержадміністрацій, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

У постанові НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1573 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 липня 2018 року № 788» зазначено, що з01 березня 2019 року передбачається перехід ринку природного газу України на добове балансування.

"Згідно з новими правилами, споживачам усіх категорій необхідно щодобово до 10:00 год подавати інформацію про фактичне споживання природного газу за попередню добу та прогноз на поточну і наступну добу по кожному вузлу обліку", - наголосив заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації Михайло Грет.

У разі несвоєчасного або недостовірного подання інформації на споживача очікують додаткові нарахування (коефіцієнт компенсації становить 1,5-2).

Крім цього, відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2018 року № 691 Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу усі бюджетні установи в термін до 01 травня 2019 року повинні здійснити заходи з організації та облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.



