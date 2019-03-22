Монетизація субсидій: 167 тисяч сімей Львівщини отримують субсидію готівкою Суспільство | 19-03-2019, 17:25 0 115

Станом на сьогодні в області є 8805 сімей, які подали заяви з січня поточного року і одержують субсидію в безготівковій формі. У готівковій формі – 167 тисяч сімей.



Про це повідомив сьогодні під час селекторної наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра Павла Розенка заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.

“На Львівщині у безготівковій формі субсидію отримують 8805 домогосподарств, є ще певні моменти, які необхідно врегулювати, субсидіанти повинні бути підключені до мобільного зв’язку. Щодо виплати у готівковій формі то 167 тисяч сімей отримують такі виплати”, - зазначив Роман Филипів.

У межах наради, Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що Львівська область серед лідерів щодо кількості опрацьованих заяв на призначення субсидій.

“Станом на 15 березня по Україні опрацьовано 43% заяв на призначення субсидій що подані після 1 січня 2019 року. Найкраще налагоджена робота у Полтавській області, де опрацьовано 90% заяв, Івано-Франківській та Київській – 69%, Львівській – 62%”, - зазначив Андрій Рева

Нагадаємо, починаючи з березня запроваджено надання житлової субсидії у готівковій формі.

- пенсіонерам субсидія виплачується органами Пенсійного фонду України одночасно з пенсією. Хто отримує пенсію через установи банків зможе зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі або у касі цього банку. Ті, хто немає пенсійної картки, субсидію разом з пенсією доставить АТ «Укрпошта».

- особам, які не одержують пенсії, субсидія буде перерахована грошовим переказом через відділення АТ «Ощадбанку».

За інформацією головного управління Пенсійного фонду України кількість пенсіонерів, які є одержувачами житлових субсидій становить 125 435, з яких виплату одержують через поштові відділення - 61 707 одержувачів, через банківські установи - 63 728 одержувачів. При цьому потреба коштів становить 220,2 млн грн, в т.ч. через поштові відділення – 116,6 млнгрн (враховуючи поштові видатки – 1,4 млн.грн), через банківські установи 103,6 млн грн.

Станом на сьогодні виплата проведена у розмірі 170,5 млн грн, (77,9%) від загальної суми, в т.ч. через поштові відділення – 95,0 млн грн, (81,5% від загальної суми), через банківські установи – 75,5 млн грн, (72,9% від загальної суми). Сума повернених коштів становить 23,4 тис грн.

За даними АТ «Ощадбанк» виплата житлових субсидій проводиться 41 404 одержувачам на загальну суму 70,5 млн грн, в т.ч. шляхом переказу «Швидка копійка» - 14 071 одержувачам на суму 25,6 млн грн, на карткові рахунки – 27 333 одержувачам на суму 44,9 млн грн.

Окрім того, 40 607 сімей є одержувачами житлової субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (один раз на рік).

