Виробництво сільськогосподарської продукції зросло на майже 15% Суспільство | 19-03-2019, 17:24 0 107

У січні-лютому 2019 року обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області відносно січня-лютого 2018 року зріс на 14,7%.



Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Підприємства області наростили обсяг виробленої продукції на 33,0%, господарства населення – скоротили на 2,0%.

Порівняно з січнем-лютим 2018 року зросло виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) на 17,8%, яєць – на 4,3%, скоротилось виробництво молока на 1,3%.

