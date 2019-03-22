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Виробництво сільськогосподарської продукції зросло на майже 15%
|Суспільство | 19-03-2019, 17:24
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У січні-лютому 2019 року обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області відносно січня-лютого 2018 року зріс на 14,7%.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.
Підприємства області наростили обсяг виробленої продукції на 33,0%, господарства населення – скоротили на 2,0%.
Порівняно з січнем-лютим 2018 року зросло виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі) на 17,8%, яєць – на 4,3%, скоротилось виробництво молока на 1,3%.
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