Для українця дві спроби ввезти «євробляху» зазнали фіаско Суспільство | 19-03-2019, 16:07 0 108

Закарпатські митники склали протокол про порушення митних правил на громадянина України, який перемістив автомобіль через митний кордон України без виконання митних формальностей.

В зону митного контролю на ділянку «в’їзд в Україну» митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС громадянин заїхав у четвер, 14 березня 2019 року, о 22:53 транспортним засобом «MAZDA 5» 2011 року виготовлення із іноземною реєстрацією.

Для проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор», до митного оформлення надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, митну декларацію, у якій задекларував, що ввозить автомобіль на митну територію України в митному режимі «транзит».

В ході здійснення митних формальностей інспектором Закарпатської митниці ДФС здійснено перевірку поданих до митного контролю документів, щодо можливості пропуску на митну територію України «MAZDA 5» та надано картку відмови. Підставою для її надання стало невиконання громадянином вимог пункту 1 статті 381 Митного кодексу України, в частині внесення на рахунок Закарпатської митниці ДФС грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні транспортних засобів на митну територію України.

Тож громадянин виїхав із зони митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС в Словаччину.

У п’ятницю, 15 березня 2019 року, о 19:48 цей громадянин повторно заїхав на митний пост «Ужгород». До митного контролю та оформлення, як підставу для переміщення через митний кордон авто, він надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявив, що ввозить його на митну територію України в митному режимі «транзит».

Відтак інспектором митниці, у зв’язку з повторним невиконанням українцем вимог п.1 статті 381 Митного кодексу України, знову оформлено картку відмови та направлено його для проходження прикордонного контролю та вивезення авто в Словаччину.

Проте, о 21:00, під час проходження прикордонного контролю, громадянин незаконно здійснив виїзд з пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке», без проходження паспортного та митного контролю. При цьому, на вимоги вартового шлагбауму – посадової особи ДПС України зупинитись, не відреагував і на великій швидкості зніс загороджувальний бар’єр, та на пошкодженому автомобілі заїхав на територію України.

Цього ж дня громадянина України та автомобіль затримали працівники ГУ Національної поліції в Закарпатській області.

Таким чином, українець перемістив через митний кордон України без виконання митних формальностей автомобіль «MAZDA 5». Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 482 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил.

ДФС у Закарпатській області

