Фізична особа продала житловий будинок: як оподатковується дохід та чи потрібно подавати декларацію Суспільство | 19-03-2019, 12:03 0 140

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) нерухомого майна визначено ст. 172 розділу IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до якої дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину. Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продається разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

Якщо житловий будинок перебуває у власності менше трьох років, то дохід від такого продажу оподатковується за ставкою 5 %. Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами, нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна (зареєстрованої відповідно до п. 172.3 ст. 172 ПКУ) та документа про сплату податку до бюджету, стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, встановленому розділом IV ПКУ для податкового розрахунку. Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи, зокрема особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, - до нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу.

Отже, своєчасною сплатою податку на доходи фізичних осіб є сплата його до нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу нерухомого майна.

Якщо за операцією купівлі-продажу об’єкту нерухомого майна дохід отриманий фізичною особою від такого продажу не оподатковується, у фізичної особи не виникає обов’язку щодо сплати податку. Подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у такому випадку не потрібно.

Нагадуємо, обов’язок платника податку з подання декларації про майновий стан та доходи за 2018 рік вважається виконаним, тобто вона не подається, якщо платник податку отримував доходи:

- від податкових агентів, які згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- лише від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування в разі нотаріального посвідчення договорів, за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;

- у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з розділом IV ПКУ обкладаються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ПКУ.

ДФС у Закарпатській області

