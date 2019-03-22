Прокуратура домоглася повернення державі понад 55 га земель водного фонду вартістю майже 53 млн грн на Перемишлянщині Суспільство | 19-03-2019, 12:00 0 117



Минулоріч у грудні, постановою Львівського апеляційного суду залишено в силі рішення Перемишлянського районного суду Львівської області за позовом Золочівської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Львівської ОДА до Перемишлянської РДА та фізичної особи.



Зокрема, визнано незаконними та скасовано два розпорядження голови Перемишлянської районної державної адміністрації про передачу в оренду фізичній особі земельної ділянки на території Дусанівської сільської ради, визнано недійсним договір оренди земельної ділянки водного фонду площею 55,02 га вартістю майже 53 млн грн, а також зобов´язано громадянина повернути вказану земельну ділянку законному власнику – державі.



Суди першої та апеляційної інстанцій погодились з доводами прокурора про те, що місцева районна державна адміністрація, не маючи на це повноважень, всупереч положенням ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 51 Водного кодексу України, незаконно передала у користування фізичній особі (терміном на 25 років) земельну ділянку водного фонду.



Рішення суду набрало законної сили, а прокуратура забезпечила його реальне виконання.



Відтак, на підставі акту прийому-передачі від 06.03.2019 оспорювану земельну ділянку повернуто Львівській обласній державній адміністрації, територіальним підрозділом Державної виконавчої служби області – винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв´язку із повним та фактичним виконанням цього судового рішення.







Прес-служба прокуратури Львівської області







