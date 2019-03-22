У Луганську підірвали автомобіль – росЗМІ Суспільство | 19-03-2019, 10:49 0 97 Вибуховий пристрій спрацював на сході окупованого Луганська, в результаті інциденту пошкоджено автомобіль і будинок.



Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Луганскинформцентр.



За даними так званого "МНС ЛНР", 19 березня о 01:07 в Луганську на вулиці Клубній "у результаті спрацьовування невстановленого вибухового пристрою пошкоджено легковий автомобіль і скло 12 вікон у п'яти квартирах будинків № 55 і 57".



Загиблих і постраждалих у результаті вибуху немає.



Ведеться "розслідування".