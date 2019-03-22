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У Луганську підірвали автомобіль – росЗМІ
|Суспільство | 19-03-2019, 10:49
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|Вибуховий пристрій спрацював на сході окупованого Луганська, в результаті інциденту пошкоджено автомобіль і будинок.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Луганскинформцентр.
За даними так званого "МНС ЛНР", 19 березня о 01:07 в Луганську на вулиці Клубній "у результаті спрацьовування невстановленого вибухового пристрою пошкоджено легковий автомобіль і скло 12 вікон у п'яти квартирах будинків № 55 і 57".
Загиблих і постраждалих у результаті вибуху немає.
Ведеться "розслідування".
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