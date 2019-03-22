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Душа колективу
|Суспільство | 19-03-2019, 10:47
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24 години на добу. Сім днів на тиждень. Під прицілом ворожих снайперів, з можливістю обстрілу в будь-яку хвилину. А вночі замість сну очікування «візиту» ворожої диверсійної групи. І таке життя не день і не тиждень. Так люди на передовій живуть місяцями. Погодьтесь, що для того, щоб вижити в умовах такого психологічного пресингу потрібно мати неабиякі нерви, витримку та почуття гумору. Все це є у військовослужбовця Збройних Сил України Петра. Він завжди вміє дотепно і весело пожартувати, та розрядити обстановку. З ним не скучно навіть після місяця перебування в одній землянці. Таких як він називають душею колективу.
Тарас Грень.
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