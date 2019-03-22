ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий Суспільство | 19-03-2019, 08:55 0 118 Минулої доби бойовики три рази обстріляли позиції ОС. 1 український військовий загинув.





Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 березня.



Підкреслюється, що окупанти тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.



Усі обстріли бойовики здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Із мінометів калібрів 120 та 82 мм - поблизу села Катеринівка.



Двічі - зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і у подальшому - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Хутір Вільний.



За даними розвідки, 18 березня 2 окупантів було ліквідовано та 2 поранено. Також знищено 2 бойові машини піхоти та дві одиниці військової автомобільної техніки окупантів.



"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.