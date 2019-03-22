У березні двоє львів’янок поважного віку відзначили свої уродини Суспільство | 18-03-2019, 19:24 0 183 У березні двоє львів’янок поважного віку відзначили свої уродини. Одній із них виповнився 101 рік, ще одній — 102 роки. Про це повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР.



Зокрема, 11 березня свої 101-ші уродини відсвяткувала Євдокія Анташкевич. А 12 березня привітання з нагоди Дня народження приймала Ольга Мельник. Їй цього дня виповнилось 102 роки. Обох ювілярок, традиційно, від громади Львова привітали представники управління соціального захисту ЛМР та вручили матеріальну допомогу у розмірі 5 000 гривень.



Нагадаємо також, що за традицією тим львів’янам, яким виповнюється по сто років, на День народження попри одноразову матеріальну допомогу у 5 тис. грн., вручають ще й пам'ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тис. грн. Загалом у 2019 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів (31 особа) у бюджеті передбачили 155 тис. грн.



Одноразова матеріальна допомога у розмірі 5 тис. грн. виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 27.12.2018 No 765 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2019 році виповниться 100 і більше років».