|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ
|Суспільство | 18-03-2019, 17:11
| 0 133
|
Працівники державної лісової охорони державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств, які належать до сфери Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, постійно проводять рейдову роботу з охорони державного лісового фонду та державного мисливського фонду.
З початку 2019 року вісімнадцятьма рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств проведено 217 рейдів з охорони лісу та державного мисливського фонду. В результаті проведеної роботи складено 36 протоколів на лісопорушників (сума штрафів – 9,2 тис.грн., сума завданої шкоди становить 177,4 тис.грн.), в тому числі:
- за незаконну рубку – 32 протоколи (сума штрафів – 8,2 тис.грн., сума завданої шкоди становить 177,4 тис.грн.);
- за порушення вимог пожежної безпеки в лісах 1 протокол (сума штрафів –0,2 тис. грн);
- порушення правил полювання 3 протоколи (сума штрафів – 0,8 тис.грн.)
Державною лісовою охороною Ільницького лісництва ДП «Турківський лісгосп» виявлено двох жителів села Закіпці Турківського району, які здійснили незаконну рубку дерев в кварталі 18 Ільницького лісництва на території Риківської сільської ради загальною масою 6,59м3 деревини, сума завданих збитків становить 33020 грн. На лісопорушників складено відповідні протоколи. Матеріали по даному факту передані в Турківське відділення поліції Самбірського відділу поліції, для вжиття заходів та притягнення лісопорушників до відповідальності.
Відділ охорони, захисту лісу та мисливського
господарства Львівського ОУЛМГ
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|« Ми не можемо підвести тих, хто вірить нам і вірить в нас...»...
|21-03-2019, 18:42
| >>>
|Відповідальність, яка передбачена за порушення законодавства про працю (Личаківське управління)...
|21-03-2019, 16:09
| >>>
|Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФс вилучили понад півтонни продуктів харчування...
|21-03-2019, 13:37
| >>>
|Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися санкції...
|21-03-2019, 13:34
| >>>
|Оприлюднено Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів...
|21-03-2019, 11:44
| >>>
|Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
|21-03-2019, 10:33
| >>>
|Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
|21-03-2019, 10:28
| >>>
|