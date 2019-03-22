Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ Суспільство | 18-03-2019, 17:11 0 133

Працівники державної лісової охорони державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств, які належать до сфери Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, постійно проводять рейдову роботу з охорони державного лісового фонду та державного мисливського фонду.

З початку 2019 року вісімнадцятьма рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств проведено 217 рейдів з охорони лісу та державного мисливського фонду. В результаті проведеної роботи складено 36 протоколів на лісопорушників (сума штрафів – 9,2 тис.грн., сума завданої шкоди становить 177,4 тис.грн.), в тому числі:

- за незаконну рубку – 32 протоколи (сума штрафів – 8,2 тис.грн., сума завданої шкоди становить 177,4 тис.грн.);

- за порушення вимог пожежної безпеки в лісах 1 протокол (сума штрафів –0,2 тис. грн);

- порушення правил полювання 3 протоколи (сума штрафів – 0,8 тис.грн.)





Державною лісовою охороною Ільницького лісництва ДП «Турківський лісгосп» виявлено двох жителів села Закіпці Турківського району, які здійснили незаконну рубку дерев в кварталі 18 Ільницького лісництва на території Риківської сільської ради загальною масою 6,59м3 деревини, сума завданих збитків становить 33020 грн. На лісопорушників складено відповідні протоколи. Матеріали по даному факту передані в Турківське відділення поліції Самбірського відділу поліції, для вжиття заходів та притягнення лісопорушників до відповідальності.



Відділ охорони, захисту лісу та мисливського

господарства Львівського ОУЛМГ



