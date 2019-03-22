Закарпатські митники читали студентам лекції Суспільство | 18-03-2019, 16:53 0 131

Вже вчетверте на базі Ужгородського національного університету проходила «Всеукраїнська школа з митного права». Захід, організований Закарпатським осередком ліги студентів та юридичним факультетом УжНУ за сприяння Закарпатської митниці ДФС, проходив протягом двох днів – 16 та 17 березня, в обласному центрі Закарпаття.

Провідні фахівці Закарпатської митниці ДФС прочитали лекції та поділилися із присутніми на «IV Всеукраїнській школі з митного права» власним досвідом.

Зокрема, Микола Ясевич, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС поінформував присутніх про сучасний стан та розвиток митної інфраструктури Закарпатської митниці ДФС.

Начальник юридичного відділу Закарпатської митниці ДФС Лілія Дорофеєва розповіла про реформування митних органів з початку здобуття Україною незалежності та реорганізацію, яку започатковано в 2019 році.

Контрабанда як кримінальний злочин, новації у сфері протидії митним правопорушенням – тема, яку висвітлила у своєму виступі на основі реальних прикладів Вікторія Гелле, заступник начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Закарпатської митниці ДФС.

Водночас Людвік Неймет, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 4 митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС виступив з темою: Питання випуску у вільний обіг легкових транспортних засобів, що зареєстровані у відповідних органах іноземних держав. Пільгове розмитнення 2019.

Віктор Іванус, заступник начальника управління – начальник відділу контролю за переміщенням товарів управління організації митного контролю та оформлення Закарпатської митниці ДФС провів лекцію на тему: Зміни щодо ввезення фізичними особами товарів на митну територію України, оподаткування посилок із за кордону.

Варто зазначити, що студенти, учасники заходу мали змогу задати питання та отримати фахові відповіді авторитетних лекторів, які не тільки в теорії, а саме на практиці застосовують норми митого права.

Організатори четвертої «Всеукраїнської школи з митного права» переконані, що подібні заходи сприяють перспективному розвитку існуючих напрацювань в галузі митної справи, адже учасники в подальшому можуть не тільки застосовувати свої знання, працюючи в митних органах, але і як науковці, удосконалюючи митне право.

ДФС у Закарпатській області

