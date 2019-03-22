|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Конкістадор луганського фронту
|Суспільство | 18-03-2019, 12:41
| 0 141
|
Десь за місяць його дружина має народити сина. Але за півтори тисячі кілометрів він відчуває, як б’ється маленьке сердечко. До останнього наш герой казав дружині, що знаходиться на одному з полігонів. У глибокому тилу. Кожного вечора шукав місце, де б в телефон не було чути вибухів від ворожих обстрілів. А коли щось таки і звучало на задньому фоні, то казав, що це наші мінометники проводять тренування. Та хіба можна обманути жінку яка щиро і вірно кохає, та носить під серцем дитину? Звичайно що ні.
Три роки він провів на війні. Найважче, з чим він зіткнувся тут це далеко не побут, і не постійні обстріли ворожої артилерії. Найважче, за його словами, це збирати речі пораненого товариша і відправляти їх йому до дому. А ще важче, коли знаєш, що він ніколи не повернеться до рідних.
Він говорить завжди тихо, і так ніби обмірковує кожне слово. Він точно знає, де його ворог, і навряд зможе пробачити їм всі ті страждання, що вони принесли з фейковим «руським міром» до мирної України. Такі люди, як він точно знають ціну нашої свободи, бо піднімали її з землі, разом з закривавленими тілами побратимів. І він точно знає, що його маленький син має народитись у вільній, процвітаючій державі з європейським майбутнім.
Зараз, коли ви читаєте ці рядки, наш герой знову вийшов на свої вогневі позиції. А це означає, що ворог отримає достойну відсіч, а кожен з нас може спокійно рухатись далі в своєму житті.
Тарас Грень.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|« Ми не можемо підвести тих, хто вірить нам і вірить в нас...»...
|21-03-2019, 18:42
| >>>
|Відповідальність, яка передбачена за порушення законодавства про працю (Личаківське управління)...
|21-03-2019, 16:09
| >>>
|Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФс вилучили понад півтонни продуктів харчування...
|21-03-2019, 13:37
| >>>
|Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися санкції...
|21-03-2019, 13:34
| >>>
|Оприлюднено Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів...
|21-03-2019, 11:44
| >>>
|Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
|21-03-2019, 10:33
| >>>
|Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
|21-03-2019, 10:28
| >>>
|