Майже в 1,2 раза зросли надходження з податку на додану вартість на Львівщині у лютому 2019 року порівнюючи з лютим 2018 року Суспільство | 18-03-2019, 12:21 0 110



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області підприємства Львівщини у лютому 2019 року при доведеному індикативному показнику зі збору ПДВ в сумі 289,2 млн. грн. сплатили до державного бюджету 313,7 млн. грн., або на 8,5 відсотка більше.

Ріст збору ПДВ у лютому 2019 року (313,7 млн. грн.) порівнюючи з лютим 2018 року (262,7 млн. грн.) складає 51,0 млн. грн. (19,4 відсотка).

Відповідно до декларацій з ПДВ поданих у лютому 2019 року платниками податків Львівської області задекларовано до сплати 313,3 млн. грн. (в т.ч. за IV квартал 2018 року – 12,4 млн. грн.), що на 48,1 млн. грн. (18,1 відс.) більше порівнюючи з лютим 2018 року (265,2 млн. гривень).

Середньомісячні нарахування за січень-лютий 2019 року склали 405,4 млн. грн., що на 47,2 млн. грн. (13,2%) більше, ніж за два перших місяці 2018 року (358,2 млн.гривень).

Податкове навантаження по ПДВ по деклараціях за січень 2019 року поданих у лютому ц. р. склало 1,9%, що на 0,19% більше порівнюючи з січнем 2018 року.