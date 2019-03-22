Понад 268 мільйонів гривень акцизного податку сплатили за два місяці 2019 року платники податків Львівщини Суспільство | 18-03-2019, 10:41 0 109



Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Львівській області платниками податків за січень-лютий 2019 року було сплачено понад 268 млн. гривень акцизного податку.

З реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДФС у Львівській області, у січні-лютому 2019 року надійшло близько 228,8 млн.грн., що на 111,3 млн.грн. або на 94,7 відс. більше порівнюючи з минулорічними надходженнями за той самий період. Зокрема, у лютому 2019 року до загального фонду державного бюджету надійшло 56,2 млн. гривень.

У січні-лютому 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло близько 39,3 млн. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на майже 9 млн. грн. або 29,6 відс. більше порівнюючи з січнем-лютим минулого року. Так, у лютому 2019 року надійшло 17 млн. гривень, індикативний показник виконано на 101,0 відсоток.

Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів протягом січня-лютого 2019 року проведено 158 фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 1 596,7 тис.грн., з них сплачено 223,1 тис.гривень.

