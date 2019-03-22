За службове підроблення та зловживання службовим становищем судитимуть екс-сільського голову на Львівщині Суспільство | 18-03-2019, 10:35 0 101





Самбірською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього сільського голови однієї із сільських рад Старосамбірського району, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.



Встановлено, що сільський голова, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах однієї із приватних агрофірм, з метою реалізації нежитлових будівель, які належали власникам майнових паїв, та майно яких може бути передано лише за рішенням загальних зборів членів підприємства або зборів уповноважених, без їх відома та згоди, одноособово, а також без дозволу членів виконавчого комітету на розгляд якого вказане питання не виносилось, у грудні 2008 року склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.



Зокрема, рішення сільської ради, на підставі яких видано свідоцтво про право власності на 12 будівель зазначеній агрофірмі.



Вартість цих будівель, становить понад 2,5 млн грн, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.



Таким чином, народний обранець спричинив пайовикам матеріальну шкоду у великих розмірах.



Зазначимо, що ухвалою Самбірського міськрайонного суду на незаконно реалізовані будівлі накладено арешт.



Довідково: у разі доведеності в суді вини за скоєні кримінальні правопорушення останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Прес-служба прокуратури Львівської області