220 затриманих, пограбовані та спалені магазини: підсумки протестів у Парижі Суспільство | 18-03-2019, 08:31 0 130 Французький уряд визнав, що заходи безпеки були "недостатніми", щоб зупинити підпали і пограбування з боку учасників акції "жовтих жилетів" та анархістів на Єлисейських полях в Парижі.



Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Філіп, повідомляє Le Figaro.



Демонстранти влаштували сутички з поліцією в суботу, близько 80 магазинів і офісів були розграбовані. Філіп в неділю визнав, що були "недоліки" у сфері безпеки, які необхідно виправити.



"Аналіз вчорашніх подій показує, що вжитих заходів було недостатньо для стримування насильства і запобігання правопорушень", - заявив прем'єр-міністр, додавши, що він повинен зустрітися з президентом Емманнуелем Макроном в понеділок вранці.



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Макрон перервав коротку поїздку на лижі, щоб повернутися в столицю на кризову зустріч в суботу і поклявся діяти "рішуче".



Ритейлери висловлювали занепокоєння з приводу 18-го уїк-енду потужних антиурядових акцій. В суботу протести характеризувалася різким зростанням насильства після декількох тижнів зменшення кількості учасників.



"Таке відчуття, що це ніколи не закінчиться. Ви можете протестувати, але навіщо все руйнувати? ... Ремонт вікон буде коштувати як мінімум 25 000 євро і значна частина товарів зникла", - сказав Емір Фатнассі, чий магазин на Єлисейських полях був розгромлений протестувальниками.



Анархісти з групи "чорний блок" в суботу підпалили знаменитий пивний ресторан Fouquet, а також магазин люксових сумок Longchamp.



Також були пошкоджені магазини одягу Hugo Boss, Lacoste і Celio, а також банк, шоколатьє і кілька газетних кіосків.



Поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати і водомети, щоб втихомирити протестуючих, які зібралися біля підніжжя Тріумфальної арки.



Представники "жовтих жилетів" в неділю закликали міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньєра піти у відставку через нездатність уряду стримати "чорний блок". Вони звинувачують анархістів в підриві мирних щотижневих демонстрацій.



Судове джерело повідомило агентству, що після суботніх подій 200 осіб, в тому числі 15 неповнолітніх, перебували під вартою.



Нагадаємо, 15 березня було останнім днем французьких "Великих національних дебатів", розпочатих президентом Еммануелем Макроном з метою відповісти на вимоги руху "жовтих жилетів".



Протестувальники відкидають дебати як порожні слова і частину кампанії Макроном перед виборами до Європейського парламенту у травні. Вони розгнівані високими податками та економічною політикою Макрона.



У своєму онлайн-заклику до суботніх протестів організатори заявили, що хочуть, щоб цей день став "ультиматумом" для уряду.