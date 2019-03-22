Війна на сході: загинув боєць ООС, окупанти отримали відповідь Суспільство | 18-03-2019, 08:29 0 136 Минулої доби в зоні ООС противник 10 разів раз порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння.





Про це повідомляє прес-центр ООС



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українські опорні пункти з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Водяне та з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста Мар’їнка.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено вісім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.



Двічі з мінометів 82-го калібру та двічі з протитанкових ракетних комплексів ворог стріляв у районі населеного пункту Кримське.



Протитанкові ракетні комплекси бойовики застосували і поблизу селища міського типу Новотошківське.



З мінометів калібру 82 мм стріляли у районі населеного пункту Золоте-4.



Також міномети 82-го калібру і автоматичні станкові гранатомети ворог застосував біля селища Новолуганське, з гранатометів різних систем стріляв поблизу населеного пункту Луганське.



Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, двоє отримали поранення.



Як повідомляється, на всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши чотирьох окупантів.



Станом на 7:00 18 березня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.