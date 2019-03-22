|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Війна на сході: загинув боєць ООС, окупанти отримали відповідь
|Суспільство | 18-03-2019, 08:29
| 0 136
|
|Минулої доби в зоні ООС противник 10 разів раз порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українські опорні пункти з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Водяне та з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста Мар’їнка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено вісім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.
Двічі з мінометів 82-го калібру та двічі з протитанкових ракетних комплексів ворог стріляв у районі населеного пункту Кримське.
Протитанкові ракетні комплекси бойовики застосували і поблизу селища міського типу Новотошківське.
З мінометів калібру 82 мм стріляли у районі населеного пункту Золоте-4.
Також міномети 82-го калібру і автоматичні станкові гранатомети ворог застосував біля селища Новолуганське, з гранатометів різних систем стріляв поблизу населеного пункту Луганське.
Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, двоє отримали поранення.
Як повідомляється, на всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши чотирьох окупантів.
Станом на 7:00 18 березня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|« Ми не можемо підвести тих, хто вірить нам і вірить в нас...»...
|21-03-2019, 18:42
| >>>
|Відповідальність, яка передбачена за порушення законодавства про працю (Личаківське управління)...
|21-03-2019, 16:09
| >>>
|Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФс вилучили понад півтонни продуктів харчування...
|21-03-2019, 13:37
| >>>
|Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися санкції...
|21-03-2019, 13:34
| >>>
|Оприлюднено Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів...
|21-03-2019, 11:44
| >>>
|Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
|21-03-2019, 10:33
| >>>
|Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
|21-03-2019, 10:28
| >>>
|