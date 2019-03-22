Бойовик на блокпосту побив цивільного Суспільство | 18-03-2019, 08:26 0 136 На блокпосту біля Станиці Луганської бойовик незаконних збройних формувань побив цивільного чоловіка.



Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 15 березня.



"О 12:00 на блокпості збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили, як член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу (чоловіка 40 років), а потім наніс йому ще один удар ногою, коли той вже лежав на землі", - повідомили спостерігачі.



Коли член збройних формувань відійшов від нього, до чоловіка підійшли два співробітники бригади першої допомоги і допомогли йому сісти на лаву в розташованому неподалік укритті.