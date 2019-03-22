У центрі Москви активіст вийшов на пікет із плакатом "Крим – це Україна" Суспільство | 18-03-2019, 06:19 0 134 У центрі російської столиці Москви на Манежній площі громадський активіст Костянтин Котов вийшов на одиничний пікет із плакатом "Крим – це Україна".



Фотографії пікету Котова опублікувала у Facebook користувач Євгенія Романова, пише Радіо Свобода.



До активіста, що тримав у руках плакат, на якому Крим зображений у кольорах українського прапора, підходили співробітники російської поліції.







Чи був активіст затриманий невідомо.



Нагадаємо:



16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу, заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

18 березня президент РФ Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Україна, ЄС і США не визнали результати голосування на "референдумі", міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Також країни Заходу запровадили низку економічних санкцій щодо РФ.

