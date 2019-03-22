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В області відбудеться місячник озеленення, прибирання та благоустрою
|Суспільство | 15-03-2019, 19:05
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18 березня на Львівщині стартує місячник озеленення, прибирання та благоустрою, який триватимевпродовж місяця.
Цей захід проводиться на виконання Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 05 березня 2019 року № 162/0/5-18 «Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля» з метою покращення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів області, створення нових лісових насаджень, очищення водних джерел, збереження природно-заповідних об’єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поліпшення естетичного та санітарного стану прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення.
Кожний громадянин має змогу стати корисним для довкілля та прищепити в суспільній свідомості підтримувати чистоту шляхом організації невеличких екологічних акцій. До прикладу, прибрати територію чи висадити зелені насадження (квіти, кущі та дерева) у власному дворику, на вулиці, біля під’їзду будинку тощо. Таким чином, донести усім мешканцям - від маленького до великого, як важливо підтримувати чистоту та проводити озеленення територій.
Окрім цього, в соціальній мережі запустили екологічний челендж під назвою trash-tag, який поширюється по всьому світу. За умовами екологічного флешмобу: необхідно сфотографувати забруднене місце, прибрати його і викласти фото "до-після" прибирання із хештегом #trashtag.
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації запрошує усіх небайдужих мешканців області долучатись та демонструвати свою активну позицію в збереженні довкілля.
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