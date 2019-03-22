Визначили переможців Міжнародного басейнового конкурсу«Барви Дністра-2018» Суспільство | 15-03-2019, 19:04 0 552



Сьогодні, 15 березня 2019 року, в Одеському регіональному інституті державного управління відбулось нагородження переможців десятого Міжнародного басейнового конкурсу«Барви Дністра-2018», який відображає співпрацю між Молдовою та Україною, заради збереження річки Дністер, наглядно демонструє одну із фундаментальних вимог Європейського союзу до водної політики - дотримання басейнового принципу в управлінні водними ресурсами.

Участь у нагороджені взяли Голова Держводагентства України Ірина Овчаренко, представники держаних і громадських організацій України та Молдови, в тому числі БУВР Західного Бугу та Сяну, а також представник департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Туцький Роман Іванович.

Під час заходу нагороджено 87 переможців, в тому числі з Львівської області, а саме:

Дудкевич Анна-Марія (ІІІ місце, номінація малюнок);

Гринків Марта (ІІІ місце, номінація малюнок);

Куніцька Вікторія (відзнака, номінація малюнок);

Гладьо Ірина (І місце, номінація еко-агітаційний плакат);

Міньок Анастасія (ІІ місце, номінація малюнок виготовлений з природних та ужиткових матеріалів);

Шевчук Марія (ІІI місце, номінація малюнок виготовлений з природних та ужиткових матеріалів);

Васильхівський Олег (І місце, номінація фоторобота);

Ляхович Юлія (ІІ місце, номінація фоторобота);

Шостак Олена (ІІІ місце, номінація фоторобота);

Манько Софія (ІІІ місце, номінація фоторобота);

Мурин Анастасія (ІІ місце, номінація відеофільм).

