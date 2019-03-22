Ще одну дорогу на Львівщині відремонтують за кошти інвестиційного проекту Суспільство | 15-03-2019, 19:02 0 337



Про це сьогодні, 15 березня, у межах огляду будівельних робіт мостового переходу через річку Дністер повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

«Стараннями Служби автомобільних доріг та завдяки лобізму депутатів Верховної Ради, ми сьогодні маємо результати інвестиційного конкурсу, згідно з яким дорога міжнародного значення М-12 Стрий – Тернопіль - Кіровоград – Знамянка, так само як дорога Т-14-16 Львів -Пустомити-Меденичі, з наступного року підпадає під капітальний ремонт як інвестиційний проект загальнодержавного значення», - зазначив очільник Львівщини.

Відтак, ремонтні роботи здійснюватимуть за рахунок коштів інвестиційного проекту державного бюджету.

Як повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор, на території Львівської області тривають роботи з ліквідації ясковості на автомобільних дорогах.

«На даний момент на дорогах Львівщини ми інтенсивно проводимо роботи з ліквідації аварійної ямковості. Також ми зробили великий обсяг робіт на дорогах міжнародного значення великими картами. Інтенсивно ведуться роботи на інвестпроекті - дорозі державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі, а саме: на ділянці від Щирця в сторону Меденич», - додав Руслан Кандибор.

