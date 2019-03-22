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Триває реалізація програм енергозбереження для населення
|Суспільство | 15-03-2019, 18:59
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1,7 млн грн компенсовано цього тижня мешканцям області, які скористалися Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки. Загалом у 2019 році на реалізацію цієї Програми передбачено 18 млн грн.
Про це повідомляють у департаменту ПЕК на енергозбереження Львівської ОДА.
Суть Програми полягає в тому, що мешканці області отримують кредити на впровадження енергозберігаючих заходів з відшкодуванням 5%-15% річних відсоткової ставки з обласного бюджету.
У межах Програми також здійснюється компенсація 10% тіла кредиту позичальникам, які отримали кредити на встановлення приватних сонячних електростанцій, на що в обласному бюджеті передбачено 1 млн грн.
Водночас в області реалізується 20 районних та міських програм енергозбереження та постійно розширюється їх географія.
З відновленням дії державної програми «теплих кредитів» мешканці області, які зараз отримають кредити на енергоефективні заходи, мають можливість отримати компенсацію з бюджетів усіх рівнів: державного, обласного та місцевого.
Департамент закликає користуватись пільговими кредитами, встановлювати енергоефективне обладнання та ощадно використовувати енергоресурси в своїх домівках.
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