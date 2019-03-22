80-та річниця проголошення Карпатської України – керівництво органів ДФС Закарпаття взяло участь в урочистостях на Красному полі Суспільство | 15-03-2019, 17:45 0 276

Вся Україна і Закарпаття зокрема відзначають 80-у річницю проголошення Карпатської України. Сьогодні до вшанування пам’яті полеглих захисників Карпатської України долучилось і керівництво ГУ ДФС у Закарпатській області та Закарпатської митниці ДФС.

Керівники органів ДФС Закарпаття разом з представниками органів влади, державних установ, політичних та громадських організацій, військовослужбовцями та громадськістю покладали квіти до пам’ятника Герою України, президенту Карпатської України Августину Волошину в Ужгороді. Відтак відвідали Меморіальний комплекс «Красне поле» в м. Хуст де після покладання квітів, хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв Карпатської України.

Так, саме в Хусті 15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію. Попри те, що Карпатська Україна як самостійна держава вистояла дуже короткий час, українці продемонстрували тверду волю до налагодження повноцінного державного, суспільного та соціального життя. У вкрай несприятливих геополітичних умовах швидко налагоджували дієву роботу виконавчої та законодавчої гілок влади, а також торгівлі, транспорту, запровадили національну систему освіти та медійну сферу, сформували власну армію.

Зараз українці схиляють голови перед захисниками Карпатської України, які дали натхнення на боротьбу для майбутніх поколінь, які і нині воюють з ворогом на Сході нашої держави.

15 березня 1939 року – безсумнівно одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття.

ДФС у Закарпатській області

