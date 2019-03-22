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У березні 2019 року податковою міліцією ГУ ДФС у Львівській області виявлено незаконну схему реалізації та обігу паливно-мастильних матеріалів невідомого походження через мережу АЗС
|Суспільство | 15-03-2019, 15:54
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В рамках операції «Акциз-2019» податковими міліціонерами Головного управління ДФС у Львівській області проведено заходи, спрямовані на виявлення і припинення неправомірної реалізації та обігу паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів, невідомого походження через мережу незаконно діючих АЗС.
В межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) та на виконання ухвал Сихівського районного суду м. Львова, у березні 2019 року проведено ряд слідчих дій у місцях зберігання і реалізації нафтопродуктів, за наслідками яких у резервуарах ємністю і об’ємом близько 95 тон виявлено паливно-мастильні матеріали (дизпаливо та скраплений газ).
Тривають подальші невідкладні слідчі дії.
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