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Працівники Львівської митниці ДФС виявили «шанувальника» вина та жіночого взуття

Суспільство | 15-03-2019, 13:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 132 132    
Працівники Львівської митниці ДФС виявили «шанувальника» вина та жіночого взуття

Громадянин намагався приховати від митного контролю майже 400 л вина та 55 пар жіночого взуття.
Учора, 14 березня 2019 року, громадянин України, 32-річний мешканець Львівщини як водій автомобіля «MERCEDES BENZ» прибув з Республіки Польщі в Україну. В пункті пропуску «Шегині – Медика» для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор», чим підтвердив відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак під час митного контролю виникла підозра щодо наявності в авто таких товарів. Транспортний засіб було скеровано в місце поглибленого огляду, де в багажному відділені під коробками та в салоні під сидіннями для пасажирів було виявлено прикриті ганчір’ям вино та жіноче взуття. Зокрема 18 скляних пляшок вина «VLADINNI», 192 пляшки «FRIZZANTINO» та 48 пляшок «MONTEPULCIANO D’ABRUZZO», ємність кожної 1,5 л. А також 55 пар різного жіночого взуття іноземного виробництва.
Після митного огляду та виявлення вказаного товару громадянин визнав його своєю власністю.
Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, способом, що утруднює його виявлення.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол. Товар вилучено. Справу скерують до суду.
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