Vodafone повертає вартість проїзду у львівському електротранспорті Суспільство | 15-03-2019, 11:43 0 114 Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», клієнти Vodafone отримуватимуть на свій додатковий рахунок кошти, сплачені за проїзд за допомогою SMS-повідомлення у трамваях і тролейбусах Львова. Від 14 березня і протягом місяця клієнти Vodafone, які оплачуватимуть проїзд у електротранспорті Львова за допомогою SMS, отримуватимуть витрачені кошти на свій додатковий мобільний рахунок. Vodafone повертатиме кошти за придбання разових загальних та пільгових квитків у трамваях та тролейбусах міста, вартістю, відповідно, 5 та 2,5 грн. Кількість проїздів протягом дня при цьому не обмежується.



Після оплати проїзду в електротранспорті Львова через SMS на короткий номер 877, пасажир отримує SMS-підтвердження оплати з унікальним кодом та інформацією про тип придбаного квитка. Також протягом місяця клієнти Vodafone отримуватимуть від оператора ще одне повідомлення про зарахування витрачених коштів на додатковий рахунок. Отримані бонусні кошти абоненти зможуть використовувати на оплату пакета послуг за тарифом; дзвінки по Україні та за кордон; додаткові пакети хвилин; інтернет; послуги у роумінгу та будь-які інші послуги Vodafone, крім контент-послуг.



«Vodafone ініціював запуск SMS-оплати в електротранспорті Львова, однак на цьому наші ініціативи не закінчуються. Від часу запуску SMS-оплати в електротранспорті Львова ми бачимо щоденне зростання кількості таких оплат серед наших клієнтів і хочемо заохотити їх відмовитись від паперових квитків і розрахунків готівкою у повсякденному життя», — розповідає Костянтин Воробйов, заступник генерального директора Vodafone Україна.



«Послуга SMS-оплати проїзду у Львові набирає все більшої популярності серед наших пасажирів. Ми дуже високо цінуємо співпрацю із нашими партнерами серед яких Vodafone — один із провідних мобільних операторів України, та дякуємо за зусилля та ресурси, які ця компанія скеровує на популяризацію SMS-оплати за проїзд у львівському електротранспорті», — коментує Вячеслав Кокошко, директор ЛКП «Львівелектротранс».



Сплатити через SMS в електротранспорті можуть абоненти передплаченого зв’язку, у яких на балансі мобільного рахунку є достатньо коштів. Додаткові кошти за надсилання SMS повідомлення не стягуватимуться.



Про Vodafone



Vodafone — одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 25 країнах, має партнерські угоди з операторами 44 країн і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках.



Станом на 31 грудня 2018 року Vodafone надає послуги близько 700 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйону користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com