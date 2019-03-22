|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
«Тут важко. Але …»
|Суспільство | 15-03-2019, 10:46
| 0 111
|
Дрова тихенько потріскують в невеликий металевій грубці. Вона розташована на цьому спостережному пості так, що і обігріває невеличкий бліндаж, сушить помокле взуття, а за нагодою на неї можна поставити металеву кружку і кава залишиться теплою.
Сергій уважно вдивляється в прадуху бійниці. З його спостережного поста контролюється невеличка але важлива ділянка нашої оборони. На моє питання – «чому він тут?» Сергій на мить задумуючись відповів:
А де має бути чоловік, коли на його Батьківщину нападає ворог? Сидіти дома? Ні. Я маю зупинити загарбників саме тут. А потім вигнати їх назад до їх країни.
До армії він прийшов два роки тому. Кілька разів штурмував військовий комісаріат з вимогою призвати його. І враховуючи, що Сергій професійний страйкболіст його направили в бригаду, де його навички знадобились як найкраще. А ще наш герой дуже любить свою зброю. Його АК завжди вичищений, та готовий до бою. Крім того, Сергій вніс до своєї зброї низку вдосконалень, які дозволяють влучніше вражати ворога.
Я ні на хвилину не пошкодував за свій вибір, - каже Сергій. – Так час від часу тут буває важко. Але… якщо всі сидітимуть по нічним клубам то що буде з державою.
Перед тим як піти, я докинув полінце в невеличку пічку, що стоїть на цьому спостережнику. Вогонь запалахкотів веселіше. Сергій знову став біля щілини бійниці. І допоки він вдивляється в далину і слідкує за ворогом кожен з вас може спати спокійно, або кидати кидати кулі в боулінгу, або… займатись своїми справами.
Тарас Грень.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|« Ми не можемо підвести тих, хто вірить нам і вірить в нас...»...
|21-03-2019, 18:42
| >>>
|Відповідальність, яка передбачена за порушення законодавства про працю (Личаківське управління)...
|21-03-2019, 16:09
| >>>
|Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФс вилучили понад півтонни продуктів харчування...
|21-03-2019, 13:37
| >>>
|Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися санкції...
|21-03-2019, 13:34
| >>>
|Оприлюднено Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів...
|21-03-2019, 11:44
| >>>
|Поліцейському, який отримав 3 тис доларів США неправомірної вигоди, постановлено вирок на Львівщині...
|21-03-2019, 10:33
| >>>
|Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан...
|21-03-2019, 10:28
| >>>
|