ООС: Бойовики били з мінометів і кулеметів, без втрат Суспільство | 15-03-2019, 08:06 0 165 Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Ніхто з українських військових не постраждав.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 15 березня.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Богданіка.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": зі стрілецької зброї - поблизу селища Травневе;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Луганське;

з мінометів калібру 82 мм - біля села Катеринівка.



За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено. Також знищено бойову машину піхоти бойовиків БМП-1.



"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.