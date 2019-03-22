Громадянин України намагався приховати від митного контролю 195 тисяч злотих Суспільство | 14-03-2019, 19:45 0 149

Правопорушення виявлено у взаємодії з польськими колегами у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко». Значну суму коштів порушник митних правил приховав у панелі приладів автомобіля «Шкода».

Під час митного контролю громадянин обрав смугу руху «зелений коридор», чим заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Про наявність валюти також не повідомив під час усного опитування.

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Справу скерують до суду.

