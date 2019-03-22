Заборгованість з виплати заробітної плати на Львівщині зменшилась майже на 45% Суспільство | 14-03-2019, 16:27 0 125



За інформацією Головного управління статистики у Львівській області, сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств Львівської області зменшилася порівняно з 1 січня 2019 року на 33,6 млн грн, або на 44,4%, і на 1 лютого 2019 року становила 42,0 млн грн.



Борг працівникам економічно активних підприємств становив 20,1 млн грн (48% загальної суми боргу) і зменшився порівняно з початком року на 18,1%. На економічно неактивні підприємства припало 6,3 млн грн суми боргу (14,9%), підприємства-банкрути – 15,6 млн грн (37,1%).

Більш ніж вдвічі скоротилася заборгованість працівникам промислових підприємств області, на які припадає дві третини боргу з виплати зарплати (27,7 млн грн).

Більш ніж вдвічі скоротилася заборгованість працівникам промислових підприємств області, на які припадає дві третини боргу з виплати заробітної плати (27,7 млн грн).



