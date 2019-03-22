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Олег Синютка зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Марі Л. Йованович
|Суспільство | 14-03-2019, 16:26
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Сьогодні, 14 березня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Марі Л. Йованович.
Олег Синютка подякував Уряду США в особі Марі Л. Йованович за підтримку.
«Сполучені Штати Америки завжди були і залишатимуться нашим надійним стратегічним партнером у розбудові України», - наголосив Олег Синютка.
Окрім того, він ознайомив гостей із інвестиційним потенціалом Львівщини, зосередивши увагу на тому, що у Львівській обласній державній адміністрації на супроводі перебуває понад 600 інвестиційних проектів.
Очільник Львівщини підкреслив високий рівень безпеки в області, зокрема наголосив і на тому, що Львівщина – це область з нульовим рівнем корупції та стабільною суспільно-політичною ситуацією.
У межах зустрічі Олег Синютка поінформував присутніх і про стан підготовки до проведення чергових виборів Президента України
Відтак, Олег Синютка запевнив, що виборчий процес на території Львівської області відбудеться максимально прозоро, а на волевиявлення громадян ніхто не зможе здійснити стороннього впливу.
У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Л. Йованович зауважила, що світ пильно стежить за ситуацією в Україні та виборами.Зауважила, що за виборчим процесом спостерігатимуть представники багатьох країн, тож немає жодного сумніву, що вони відбудуться демократично та чесно.
Зазначимо, що візит до Львова Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Марі Л. Йованович відбувається в межах відвідання українських областей напередодні президентських виборів.
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