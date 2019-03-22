Реєстрація на ЗНО-2019 триває до 25 березня Суспільство | 14-03-2019, 16:24 0 120

Реєстрація на ЗНО-2019 триває до 25 березня. Також до 25 березня можна внести зміни в реєстраційні дані учасників ЗНО – перереєструватись. Про це розповіли під час брифінгу сьогодні, 14 березня.



«З 26 квітня на інформаційних сторінках учасників ЗНО будуть розміщені запрошення-перепустки у пункти проведення ЗНО. Учасники, хто дізнається про неможливість взяти участь у ЗНО, потрібно не пізніше 10 квітня надіслати в ЛРЦОЯО заяву про відмову в реєстрації та отриманий від регіонального центру Сертифікат», - розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

Так, підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат, який буде надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2019 рік». Індивідуальні конверти особам, які проходять ДПА у формі ЗНО надсилаються за адресою навчального закладу, іншим особам – за адресою, вказаною в реєстраційній картці.

На сайті Українського центру для кожного учасника ЗНО буде створена інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та пін-кодом, указаним у ньому.

До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

З 3 травня по 20 травня – додатковий період реєстрації на участь у додатковій сесії ЗНО в період з 26 червня по 12 липня.

«Для участі у конкурсі до вишів України у 2019 році абітурієнти мають право подавати Сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, за винятком іноземних мов – лише 2018 та 2019 роки. Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів», - наголосила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

