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Понад 1,2 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів сплатили великі платники податків Заходу
|Суспільство | 14-03-2019, 15:05
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За результатами роботи двох місяців 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 1,2 мільярди гривень. Зокрема, протягом лютого цього року великим бізнесом Заходу перераховано 607 мільйонів гривень.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 776 млн гривень; податку на прибуток – 123 млн гривень та акцизного податку – 169 млн гривень.
Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства спрямували 202 млн гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 26 млн гривень.
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