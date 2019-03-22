Великі платники податків поповнили міський бюджет на 202 мільйони гривень Суспільство | 14-03-2019, 15:02 0 128

З початку 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету майже 202 млн гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 26 мільйонів гривень. У лютому до міської скарбниці надійшло 106 мільйонів гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 154 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевого бюджету 13 млн грн податку на прибуток підприємств, 12 млн грн земельного податку, 15 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -3 млн гривень.



