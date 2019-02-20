Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" на Луганщині Суспільство | 20-02-2019, 09:28 0 37 17 лютого поблизу Жовтого на Луганщині обстріляли міні-безпілотник Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ, а 18 лютого місія втратила БПЛА дальнього радіуса біля Бердянки.



Про це йдеться у звіті за 17 лютого та в окремому повідомленні СММ ОБСЄ.



"17 лютого, перебуваючи орієнтовно за 6 км на південний захід від н. п. Жовте (непідконтрольний урядові, 17 км на північний захід від Луганська) та керуючи польотом міні-БПЛА СММ, спостерігачі чули 2 черги та 1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1,3 км на західно-північний захід від своєї позиції", – констатує місія.



"За їхньою оцінкою, вогонь вівся у напрямку БПЛА. Члени патруля Місії повернули БПЛА, який отримав незначні пошкодження під час аварійної посадки, та негайно залишили цей район", – уточнює СММ.



А 18 лютого в період між 13:27 і 13:38 подвійний GPS-сигнал безпілотного літального апарата СММ дальнього радіуса дії зазнав глушіння під час польоту на висоті приблизно 6000 футів поблизу н. п. Донецький (непідконтрольний урядові, 49 км на захід від Луганська), що неподалік від лінії зіткнення.



"О 13:38 на відстані близько 600 метрів на південний схід від н. п. Бердянка (непідконтрольний урядові, 45 км на захід від Луганська) БПЛА почав неконтрольовано крутитися навколо своєї осі і втрачати висоту. За оцінкою СММ, БПЛА розбився у цьому районі", – повідомляє місія.



"Спостерігачі запустили міні-БПЛА над Бердянкою, проте встановити місцезнаходження БПЛА дальнього радіуса дії так і не вдалося. Місія продовжуватиме уточнювати обставини цього інциденту", – додає СММ ОБСЄ.